Un palo della pubblica illuminazione, è improvvisamente caduto, in vico Isane, finendo la sua corsa sul cancello di una abitazione privata. Il palo sembrava stabile, ma ieri pomeriggio si è improvvisa...

Un palo della pubblica illuminazione, è improvvisamente caduto, in vico Isane, finendo la sua corsa sul cancello di una abitazione privata. Il palo sembrava stabile, ma ieri pomeriggio si è improvvisamente rotto. Per fortuna nessuno passava dal cancello in quel momento, con conseguenze che potevano essere peggiori. Inoltre, la corrente elettrica era staccata, in quanto si attiva solo con il buio. Sul posto una squadra dell'Enel che ha provveduto alla rimozione del palo, e alla sistemazione e messa in sicurezza della linea elettrica. Ora sarebbe opportuno controllare gli altri pali presenti nelle immediate vicinanze di quello caduto.

RAGALNA: PALO CADE SU UN CANCELLO. TRAGEDIA SFIORATA, LE FOTO

RAGALNA: PALO CADE SU UN CANCELLO. TRAGEDIA SFIORATA, LE FOTO