I Carabinieri della locale Stazione e del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Paternò hanno arrestato nella flagranza il 22enne catanese Alessandro CAPPADONNA, perché ritenuto responsabile del concorso in furto aggravato.

RAGALNA: “Ripulisce” villa, inseguito ed arrestato 22enne

Nella notte tra sabato e domenica il giovane, aiutato da altri complici in fase di identificazione, è partito da Catania con un auto noleggiata il giorno prima nel capoluogo etneo – una Toyota Yaris – col preciso scopo di svaligiare una villa in Via Paternò a Ragalna.Cosa che peraltro gli era quasi riuscita se non fosse stato per le pattuglie dell’Arma, intervenute sul posto grazie ad una telefonata in caserma di un vicino di casa, le quali dopo un lungo inseguimento sono riuscite a bloccare l’auto ed ammanettare il ladro.La refurtiva, oggetti di valore ed alcuni elettrodomestici, è stata interamente recuperata e restituita agli aventi diritto mentre l’arrestato, in attesa della direttissima, è stato relegato agli arresti domiciliari.