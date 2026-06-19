Ragalna, scontro tra due auto nella notte

Incidente all'incrocio tra via Paternò e via Ospizio. Coinvolte una Smart e una Fiat 500. Sul posto 118, Carabinieri e Vigili del Fuoco.

RAGALNA – Paura nella notte a Ragalna per un incidente stradale avvenuto intorno alle 00:30 all'incrocio tra via Paternò e via Ospizio.

Per cause ancora in fase di accertamento, una Smart e una Fiat 500 si sono scontrate violentemente. Nell'impatto sono rimaste ferite quattro persone. Secondo le prime informazioni, nessuno dei coinvolti avrebbe riportato ferite gravi.

Sul posto sono intervenute le ambulanze del 118 che hanno prestato i primi soccorsi ai feriti e li hanno trasportati in ospedale per gli accertamenti del caso.

Presenti anche i Carabinieri della Compagnia di Biancavilla, che hanno eseguito i rilievi necessari per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente, e i Vigili del Fuoco che hanno provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli coinvolti.

Durante le operazioni di soccorso e di rimozione dei mezzi, la strada è stata temporaneamente chiusa in direzione sud verso Santa Maria di Licodia, con inevitabili disagi alla circolazione.

Saranno gli accertamenti delle forze dell'ordine a chiarire le cause che hanno provocato lo scontro.