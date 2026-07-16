Ragalna si stringe oggi alla sua Patrona: grande attesa per la processione della Madonna del Carmelo

Il paese rinnova la propria devozione alla Santa Patrona. Alle 19 la traslazione del simulacro con i Vigili del Fuoco, poi la messa presieduta dall’arcivescovo Luigi Renna.

RAGALNA – È il giorno della festa a Ragalna, dove oggi, giovedì 16 luglio, la comunità si stringe attorno alla Madonna del Carmelo, Santa Patrona del paese.

Una giornata particolarmente sentita dai fedeli che, nonostante la chiusura della Chiesa Madre e della chiesa di Santa Barbara in seguito al terremoto, parteciperanno alle celebrazioni religiose e alla solenne processione per le vie cittadine.

I festeggiamenti sono iniziati questa mattina alle ore 8 con lo sparo dei colpi a cannone, che ha annunciato alla cittadinanza l’inizio della giornata dedicata alla Madonna del Carmelo.

Alle ore 10, nella chiesa-tenda, si è tenuta la celebrazione eucaristica.

Il momento centrale della festa è previsto nel pomeriggio. Alle ore 19 il simulacro della Madonna sarà traslato dalla chiesa fino alla piazza grazie all’intervento dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Catania.

Alle ore 19.30, in piazza Cisterna, sarà celebrata la solenne messa presieduta dall’arcivescovo di Catania, monsignor Luigi Renna, e concelebrata dai sacerdoti e dai diaconi del XII Vicariato.

Al termine della celebrazione prenderà il via la processione con il simulacro della Madonna del Carmelo. Il corteo religioso attraverserà via Madonna del Carmelo, via Dottor Giuffrida e via Paternò, fino a raggiungere il Salone Santa Barbara.

Il simulacro resterà nel Salone Santa Barbara per tutto il tempo necessario, in attesa della riapertura della Chiesa Madre.

Il programma di oggi, 16 luglio

Ore 8.00 – Sparo dei colpi a cannone per annunciare il giorno della festa.

Ore 10.00 – Celebrazione eucaristica nella chiesa-tenda.

Ore 19.00 – Traslazione del simulacro della Madonna dalla chiesa alla piazza, a cura dei Vigili del Fuoco di Catania.

Ore 19.30 – Solenne celebrazione eucaristica in piazza Cisterna, presieduta dall’arcivescovo di Catania, monsignor Luigi Renna.

A seguire, processione per le vie Madonna del Carmelo, Dottor Giuffrida e Paternò, con arrivo al Salone Santa Barbara.

Una festa diversa rispetto agli anni precedenti, ma caratterizzata dalla stessa fede e dalla profonda devozione dei cittadini di Ragalna verso la Madonna del Carmelo.