RAGALNA: SOLENNI FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI MARIA SS. DEL CARMELO CELESTE
Mercoledì 26, giovedì 27, venerdì 28 SettembreOre 18:00 - Triduo in preparazione alla festa.Sabato 29 SettembreNella vigilia dei festeggiamentiOre 19,00 - Celebrazione eucaristica (sul sagrato della c...
Mercoledì 26, giovedì 27, venerdì 28 Settembre
Ore 18:00 - Triduo in preparazione alla festa.
Sabato 29 Settembre
Nella vigilia dei festeggiamenti
Ore 19,00 - Celebrazione eucaristica (sul sagrato della chiesa) nella vigilia della festa presieduta da MONS. SALVATORE GENGHI, Vicario generale della diocesi di Catania.
Nella vigilia della festa i fedeli in preghiera esprimono la loro gioia alla Madre Celeste.
Domenica 30 Settembre
1° Giorno dei festeggiamenti
Ore 07:30 - Campane a festa e salve a cannone
Ore 08:30 - Celebrazione eucaristica.
Ore 09:00 - Ingresso del corpo bandistico.
Ore 09:30 - Solenne svelata del simulacro della Madonna del Carmelo, Celeste Patrona della
nostra città, celebrazione eucaristica, partecipata dalle confraternite e dalle autorità
civili e militari.
Ore 10:30 - Solenne uscita del simulacro della Madonna. La processione percorrerà: via Rocca, via
dei Castagni, via Mazzaglia, piazza Cisterna.
Ore 18:00 - Ripresa della processione per: via Torino, via Padre Franco, via Rocca, via Bosco, piazza Rocca, via Cavaliere, via Dott. Giuffrida, via Madonna del Carmelo, piazza Cisterna.
Ore 19:00 - Celebrazione eucaristica nella chiesa S. Maria del Carmelo.
Ore 22:00 - I fedeli in Piazza Cisterna accolgono, al rientro, la Celeste Patrona. Una fiaccolata
chiuderà il primo giorno dei festeggiamenti.
Lunedì 01 Ottobre
2° Giorno dei festeggiamenti
Ore 07:30 - Campane a festa e salve a cannone.
Ore 08:30 - Celebrazione eucaristica.
Ore 09:00 - Ingresso del corpo bandistico
Ore 10:00 - Uscita del simulacro della nostra Celeste Patrona con percorso: via Madonna del Carmelo, via Dott. Giuffrida, via Paternò, via Ponte, via Ospizio, via Paternò, via Renato Imbriani, via Villaggio S. Francesco, e sosta in chiesa S. Barbara.
Ore 17:00 - Celebrazione eucaristica presieduta dal sac. Vincenzo Nicolosi nella chiesa parrocchiale di S. Barbara.
Ore 18:00 - Ripresa della processione per: via D. Alighieri, via Pedalino, via Rosario, via Paternò, via S. Maria di Licodia, via Paternò, Cappella S. Rita e ritorno per via Paternò.
Ore 18:30 - Celebrazione eucaristica nella chiesa S. Maria del Carmelo.
Ore 23:00 – Una grande folla di fedeli, con grande gioia accoglie in piazza cisterna il rientro della
Celeste Patrona. Uno spettacolo pirotecnico chiuderà il secondo giorno dei
festeggiamenti.
Domenica 7 Ottobre
Ottava dei festeggiamenti
Ore 09:00 - Ore 10:30 - Celebrazioni eucaristiche
Ore 19:00 - Celebrazione eucaristica avanti l’effige della nostra Celeste Patrona.
La nostra Mamma Celeste verrà salutata dai devoti con grande gioia e ricollocata nella propria cameretta.