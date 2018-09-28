RAGALNA: SOLENNI FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI MARIA SS. DEL CARMELO CELESTE

Mercoledì 26, giovedì 27, venerdì 28 SettembreOre 18:00 - Triduo in preparazione alla festa.Sabato 29 SettembreNella vigilia dei festeggiamentiOre 19,00 - Celebrazione eucaristica (sul sagrato della c...

Mercoledì 26, giovedì 27, venerdì 28 Settembre

Ore 18:00 - Triduo in preparazione alla festa.

Sabato 29 Settembre

Nella vigilia dei festeggiamenti

Ore 19,00 - Celebrazione eucaristica (sul sagrato della chiesa) nella vigilia della festa presieduta da MONS. SALVATORE GENGHI, Vicario generale della diocesi di Catania.

Nella vigilia della festa i fedeli in preghiera esprimono la loro gioia alla Madre Celeste.

Domenica 30 Settembre

1° Giorno dei festeggiamenti

Ore 07:30 - Campane a festa e salve a cannone

Ore 08:30 - Celebrazione eucaristica.

Ore 09:00 - Ingresso del corpo bandistico.

Ore 09:30 - Solenne svelata del simulacro della Madonna del Carmelo, Celeste Patrona della

nostra città, celebrazione eucaristica, partecipata dalle confraternite e dalle autorità

civili e militari.

Ore 10:30 - Solenne uscita del simulacro della Madonna. La processione percorrerà: via Rocca, via

dei Castagni, via Mazzaglia, piazza Cisterna.

Ore 18:00 - Ripresa della processione per: via Torino, via Padre Franco, via Rocca, via Bosco, piazza Rocca, via Cavaliere, via Dott. Giuffrida, via Madonna del Carmelo, piazza Cisterna.

Ore 19:00 - Celebrazione eucaristica nella chiesa S. Maria del Carmelo.

Ore 22:00 - I fedeli in Piazza Cisterna accolgono, al rientro, la Celeste Patrona. Una fiaccolata

chiuderà il primo giorno dei festeggiamenti.

Lunedì 01 Ottobre

2° Giorno dei festeggiamenti

Ore 07:30 - Campane a festa e salve a cannone.

Ore 08:30 - Celebrazione eucaristica.

Ore 09:00 - Ingresso del corpo bandistico

Ore 10:00 - Uscita del simulacro della nostra Celeste Patrona con percorso: via Madonna del Carmelo, via Dott. Giuffrida, via Paternò, via Ponte, via Ospizio, via Paternò, via Renato Imbriani, via Villaggio S. Francesco, e sosta in chiesa S. Barbara.

Ore 17:00 - Celebrazione eucaristica presieduta dal sac. Vincenzo Nicolosi nella chiesa parrocchiale di S. Barbara.

Ore 18:00 - Ripresa della processione per: via D. Alighieri, via Pedalino, via Rosario, via Paternò, via S. Maria di Licodia, via Paternò, Cappella S. Rita e ritorno per via Paternò.

Ore 18:30 - Celebrazione eucaristica nella chiesa S. Maria del Carmelo.

Ore 23:00 – Una grande folla di fedeli, con grande gioia accoglie in piazza cisterna il rientro della

Celeste Patrona. Uno spettacolo pirotecnico chiuderà il secondo giorno dei

festeggiamenti.

Domenica 7 Ottobre

Ottava dei festeggiamenti

Ore 09:00 - Ore 10:30 - Celebrazioni eucaristiche

Ore 19:00 - Celebrazione eucaristica avanti l’effige della nostra Celeste Patrona.

La nostra Mamma Celeste verrà salutata dai devoti con grande gioia e ricollocata nella propria cameretta.