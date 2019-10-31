RAGALNA: TENTATO OMICIDIO, FERMATO UN 82ENNE. LA VITTIMA GRAVE AL POLICLINICO

Un uomo di 82 anni è stato arrestato a Ragalna dai carabinieri della compagnia di Paterno’ e della locale stazione con l’accusa di aver tentato di uccidere con un colpo di fucile da caccia un 47enne,...

Un uomo di 82 anni è stato arrestato a Ragalna dai carabinieri della compagnia di Paterno’ e della locale stazione con l’accusa di aver tentato di uccidere con un colpo di fucile da caccia un 47enne, colpito all’addome ed ora ricoverato in gravi condizioni nel Policlinico di Catania.

La vittima, ferita, si e’ presentata intorno alle 6.30 ai carabinieri di Ragalna con in mano il fucile dicendo di essere riuscito a toglierlo di mano all’aggressore.

Il ferimento, secondo quanto accertato dai militari, e’ avvenuto, per cause ancora da appurare, a Belpasso, in via dell’Abete, dove la vittima avrebbe incontrato l’82enne. Ne sarebbe seguita una discussione e poi una colluttazione, al termine della quale l’anziano avrebbe dapprima esploso un colpo in aria con un suo fucile da caccia e poi avrebbe fatto fuoco contro l’uomo. I militari durante una perquisizione in casa dell’82enne hanno sequestrato alcuni fucili da caccia, tutti detenuti regolarmente.

L’anziano e’ stato posto ai domiciliari data l’eta’, cosi’ come disposto dal magistrato di turno.(ANSA).