RAGALNA, UOMO FERITO DA SCOPPIO, TRASPORTATO AL CANNIZZARO CON L'ELISOCCORSO

Un grave incidente si è verificato nel pomeriggio di oggi, 04 Giugno 2022 poco dopo le ore 15 a Ragalna in zona Sant’Ulivo.Un uomo di 52anni di origini albanese, mentre stava lavorando con con un dece...

Un grave incidente si è verificato nel pomeriggio di oggi, 04 Giugno 2022 poco dopo le ore 15 a Ragalna in zona Sant’Ulivo.

Un uomo di 52anni di origini albanese, mentre stava lavorando con con un decespugliatore alla pulizia di un terreno, per cause in fase d'accertamento da parte dei carabinieri della locale Stazione e della Compagnia di Paternò che sono intervenuti sul posto, tra la fitta vegetazione ha rinvenuto un ordigno, forse per curiosità o per puro caso ha tentato di aprirlo.

L'ordigno gli è esploso tra le mani ferendolo gravemente ad una mano, sul posto è intervenuta immediatamente un ambulanza del 118, vista la gravita delle ferite riportate è stato fatto richiesta dell'elisoccorso che dopo aver stabilizzato l'uomo l'ha trasferito d’urgenza all’ospedale Cannizzaro di Catania per essere sottoposto ad un intervento chirurgico.

L’uomo secondo le prime informazioni non sarebbe in pericolo di vita.