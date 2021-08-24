95047

RAGALNA: VASTO INCENDIO IN CORSO DI STERPAGLIE

Tantissima paura questa mattina a Ragalna in contrada Malaterra per un vasto incendio di sterpaglie nei pressi della piscina comunale, campo sportivo e diverse abitazioni, e tuttora in corso.Le fiamme...

A cura di Redazione Redazione
24 agosto 2021 15:40
RAGALNA: VASTO INCENDIO IN CORSO DI STERPAGLIE -
Dintorni
Condividi

Tantissima paura questa mattina a Ragalna in contrada Malaterra per un vasto incendio di sterpaglie nei pressi della piscina comunale, campo sportivo e diverse abitazioni, e tuttora in corso.

Le fiamme hanno prima avvolto sterpaglie e vegetazione circondando anche alcune abitazioni.

Il forte vento, sta rendendo le operazioni di spegnimento più difficoltose.

Duro lavoro per i vigili del fuoco, la forestale e la protezione civile per le operazioni di spegnimento, sul posto stanno operando pure due elicotteri.

Una densa colonna di fumo grigio, era visibile a diversi chilometri di distanza.

Non si registrano per fortuna danni a persone

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047