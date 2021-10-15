RAGALNA: VIOLENTO SCONTRO TRA DUE AUTO, UNA FINISCE IN BILICO SUL MURETTO

FLASHUn grave incidente stradale si è verificato nella serata di oggi, 15 Ottobre 2021, lungo la Ragalna- Nicolosi nei pressi del cimitero di Ragalna..Per cause al vaglio da parte dell'autorità compet...

Un grave incidente stradale si è verificato nella serata di oggi, 15 Ottobre 2021, lungo la Ragalna- Nicolosi nei pressi del cimitero di Ragalna..

Per cause al vaglio da parte dell'autorità competenti, una Toyota Yaris e una Seat Leon, si sono scontrate. L'impatto è stato talmente violento che ha scaraventato la Seat sul muretto che delimita la carreggiata rimanendo in bilico.

Ferito, secondo le prime informazioni in modo serio il conducente della Seat che è stato immediatamente soccorso e trasferito all'ospedale per le cure del caso.

Ancora tutta da ricostruire l' esatta dinamica dell' incidente stradale su cui stanno svolgendo gli opportuni accertamenti i carabinieri.

La circolazione sul tratto interessato dal sinistro sta subendo notevoli rallentamenti.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO