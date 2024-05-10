RAGAZZA SCOMPARSA A TAORMINA, L'APPELLO DELLA MADRE "DENISE TORNA A CASA, PER FAVORE RIPORTATEMELA"

Grande apprensione a Taormina per Denise D'Arró, la ragazza di 17 anni scomparsa da una settimana.Dopo alcuni giorni di silenzio, Maria Furnari, madre della giovane, lancia un appello: "Denise torna a...

Grande apprensione a Taormina per Denise D'Arró, la ragazza di 17 anni scomparsa da una settimana.

Dopo alcuni giorni di silenzio, Maria Furnari, madre della giovane, lancia un appello: "Denise torna a casa, non so come aiutarti, come faccio, tu lo sai che ti voglio un bene dell'anima.

Io ti voglio solo aiutare.

E se qualcuno, per favore, magari sa dove si trova, la faccia tornare a casa. Non sapete quali sono le problematiche di Denise. Per favore riportatela a casa, solo questo vi sto chiedendo".

La ragazza, che compierà 18 anni il prossimo 5 giugno, si è allontanata dalla sua abitazione il 2 maggio. La famiglia ieri ha presentato una denuncia ai carabinieri.

I vigili del fuoco hanno avviato le ricerche, in particolare nell'area del torrente Santa Venera che costeggia la frazione di Trappitello, dove si trova l'abitazione della ragazza. Un campo base dei pompieri è stato allestito nella parte alta della frazione, nella zona dove si stanno svolgendo i lavori per la realizzazione del raddoppio ferroviario.

La speranza è che la ragazza, che ha portato con sé il suo cagnolino bianco, possa essere ospite di amici.