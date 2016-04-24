Ragazze strepitose: il Paternò Volley centra i play-off

Vittoria schiacciante sul Mascalucia: e ora c'è il sogno Serie B (Nella foto, la pallavolista Alessandra Licari)

95047.it Il Paternò Volley raggiunge l'apice della sua storia: i playoff per l'ammissione in Serie B. Battuta all'ultima giornata di campionato l'Alus Volley Mascalucia per 3-0 (25-21, 25-20, 25-21). Un successo che porta le rossoazzurre al quarto posto (quota 42), piazzamento utile per accedere alla post season. Scavalcato il Conad Volley, che ha chiuso al quinto posto con 41 punti, nella classifica del Girone C della Serie C. Ecco l'analisi del presidente Francesco Sgambellone, che commenta con emozione il traguardo raggiunto: "Ci sono voluti dieci anni, ma alla fine l'impegno e la costanza da parte di tutti, dirigenti, atleti, spettatori e soprattutto sponsor, hanno premiato la città di Paternò che può vantare il raggiungimento di un obiettivo così ambito come i playoff nella massima serie dei campionati regionali della Federazione Italiana Pallavolo. Da oggi parte per noi un altro campionato che potrebbe valere l'approdo in sede nazionale, ovvero in Serie B. Sono sicuro che comunque vadano le cose, le nostre ragazze sapranno continuare a ben rappresentare la città di Paternò. Intanto godiamoci quest'annata piena di soddisfazioni".