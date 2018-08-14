RAGAZZINO DI FLORIDIA SCOMPARE DA CATANIA, RICERCHE IN CORSO PER TROVARLO

Un ragazzino di 17 anni di Floridia è scomparso da casa. A lanciare l'allarme su Facebook, diffondendo anche la foto sono stati i familiari e gli amici di Cristian Forte. Secondo quanto si è appreso,...

Un ragazzino di 17 anni di Floridia è scomparso da casa. A lanciare l'allarme su Facebook, diffondendo anche la foto sono stati i familiari e gli amici di Cristian Forte. Secondo quanto si è appreso, il giovane da qualche mese si era trasferito a Catania e abitava in casa dei futuri suoceri. Ma ieri sera Cristian non ha fatto ritorno, mentre era atteso per cena. I familiari non sono riusciti a contattarlo neppure telefonicamente. Il suo cellulare, è spento. La scomparsa di Cristian è stata segnalata alle forze dell'ordine, ma al momento di lui non c'è nessuna traccia. La famiglia sta vivendo momenti di grande apprensione e si spera che possa trattarsi di un allontanamento volontario. Cristian Forte è molto conosciuto a Floridia dai suoi coetanei. Già da ore è cominciato il tam tam sui social con l'obbiettivo che qualcuno possa dare notizie sul ragazzo.