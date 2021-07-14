RAGAZZO DISPERSO IN MARE ALLA PLAIA DI CATANIA, RICERCHE IN CORSO

Un ragazzo risulta disperso al lungomare Plaia di Catania dove sono in corso ricerche. L'ultima volta è stato visto allontanarsi dalla battigia intorno alle 14.A lanciare l'allarme una telefonata.Le o...

Un ragazzo risulta disperso al lungomare Plaia di Catania dove sono in corso ricerche. L'ultima volta è stato visto allontanarsi dalla battigia intorno alle 14.

A lanciare l'allarme una telefonata.

Le operazioni di ricerca sono coordinate dalla sala operativa della capitaneria di porto di Catania che ha disposto l'intervento In zona ricerca di tre motovedette della guardia costiera, di due unita navali dei vigili del fuoco e di mezzo della polizia di stato.

L'area è sorvolata dagli elicotteri della base aerea della guardia costiera di Catania.

Le attività di ricerca sono in corso anche via terra con pattuglie della guardia costiera e della polizia di stato