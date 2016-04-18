Raggiunto il quorum nei centri commerciali: anche ieri erano stracolmi

Il referendum è stato un flop (Paternò in media con numeri della nazione: 29,62%): ma la gente non è rimasta a casa. Non è andata semplicemente a votare

95047.it I buoni motivi per andare a votare erano tanti. Ed anche Paternò non si è discostata dalla media nazionale: a votare è andato il 29,62% degli aventi diritto. No, non era solo una questione di sì o di no: su quello, la democrazia rappresentativa di plastica nella quale siamo avvolti dava il legittimo diritto ad ognuno di noi di fare sapere come la pensavamo. Semmai, si trattava di far capire che il nostro coinvolgimento resta alto. Che la nostra partecipazione, la nostra capacità di intendere questioni sulla carta complicate andava nel senso di una politica energetica tutta da rivedere. Di dare una svolta ben precisa.

Non è andata così. Ma, in compenso, non siamo restati a casa. I centri commerciali ieri sera erano stracolmi. Intasati come ogni fine settimana. Come ogni giorno. Anche questa è stata una scelta. E lì, manco a dirlo, il quorum ha stravinto. Assieme alle lobby, all'apparato della vecchia politica e all'indifferenza. Assieme agli imbarazzanti e disgustosi #ciaone.

Tutto questo farà pure parte della politica, ma appartiene davvero anche alla nostra quotidianità dove la sopravvivenza ci viene spacciata per privilegio?