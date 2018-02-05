RAGUSA: Assistente alla poltrona fa l’igienista dentale, denunciata per esercizio abusivo della professione

In Provincia di Ragusa, i Carabinieri del locale NA

In Provincia di Ragusa, i Carabinieri del locale NAS, nel corso di un’attività di indagine, hanno scoperto che una dipendente, assistente alla poltrona presso uno studio odontoiatrico, invece di fornire semplice assistenza a professionisti abilitati, eseguiva personalmente sui pazienti pratiche di igiene dentale, pur non avendo mai conseguito la specifica laurea triennale presso una facoltà di medicina e chirurgia e la relativa abilitazione, che richiede il superamento di un esame di Stato.

L’assistente quarantenne è stata denunciata all’Autorità Giudiziaria per esercizio abusivo della professione in concorso con il titolare e il direttore tecnico dell’ambulatorio che, pur consapevoli dell’illiceità della condotta, consentivano alla donna di svolgere mansioni proprie dell’igienista dentale.