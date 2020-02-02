RAGUSA: AVEVA LETTO MESSAGGI DELL’EX SU FACEBOOK, CONDANNATA

Una donna di 41 anni, originaria di Ragusa, è finita sotto processo e condannata con l’accusa di avere effettuato l’accesso al profilo Facebook dell’ex compagno per leggere i messaggi privati dell’uom...

Una donna di 41 anni, originaria di Ragusa, è finita sotto processo e condannata con l’accusa di avere effettuato l’accesso al profilo Facebook dell’ex compagno per leggere i messaggi privati dell’uomo e di averli copiati e diffusi nell’account pubblico dell’intestatario.

I giudici le hanno inflitto una pena di 7 mesi di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e al risarcimento del danno in favore delle parti civili per complessivi 4 mila euro.

La pubblica accusa aveva chiesto la condanna dell’imputata a un anno di reclusione.