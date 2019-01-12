La Polizia di Stato - Squadra Mobile – ha concluso le attività d’indagine a carico del pluripregiudicato Gente Pasquale nato a Napoli l’11.11.1960 ed ivi residente, per i reati di truffa e tentata tru...

La Polizia di Stato - Squadra Mobile – ha concluso le attività d’indagine a carico del pluripregiudicato Gente Pasquale nato a Napoli l’11.11.1960 ed ivi residente, per i reati di truffa e tentata truffa aggravati dall’aver commesso i fatti ai danni di donne anziane.

Il provvedimento di cattura è stato emesso dalla Procura della Repubblica di Ragusa a seguito dell’ordinanza del Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale ibleo notificata ieri all’indagato al momento dell’arresto.

RAGUSA: "Devi risarcire 5mila euro per l'incidente di tuo nipote", così falso carabiniere truffava anziani

Prima dell’estate la Polizia di Stato ha iniziato a registrare più denunce di truffa consumate in provincia di Ragusa con lo stesso modus operandi.

Raccolti i primi elementi già nel mese di giugno 2018, gli uomini della Squadra Mobile iblea davano avvio ad un’intensa caccia all’uomo, considerato che le vittime erano tutte donne anziane ed il malfattore creava un danno non solo economico ma soprattutto psicologico.

Partendo proprio dai luoghi delle truffe consumate, le indagini si sono concentrate sugli impianti di videosorveglianza poiché le vittime riferivano di aver ricevuto in casa il truffatore e di essere in grado di riconoscere l’autore.

Dopo indagini senza sosta e grazie alla collaborazione delle vittime, gli investigatori riuscivano a cogliere qualche elemento utile per poter proseguire le indagini, come la macchina utilizzata dal truffatore oggi arrestato e quindi la sua identità.

Le vittime raccontavano, tutte in modo dettagliato, quanto a loro occorso così, gli investigatori, hanno avuto la certezza che si trattasse di un unico gruppo di truffatori e solo con il loro aiuto è stato possibile far riconoscere l’autore senza alcun dubbio.









IL FINTO INCIDENTE

Il modus operandi era il seguente e si può evincere da uno stralcio delle tante denunce ricevute e di seguito riportate (con le modifiche e le omissioni del caso):

sono stata contattata sull’utenza telefonica di casa da una persona di sesso maschile il quale si qualificava come l’avvocato <<Tizio>>; lo stesso mi spiegava che mio figlio aveva avuto un incidente stradale e che aveva causato delle lesioni ad un ragazzo che viaggiava con un motorino; detto ciò, il sedicente avvocato passava il telefono ad un’altra persona che si qualificava come il Maresciallo <<Caio>>. Il sedicente maresciallo mi confermava che mio figlio era stato trattenuto in caserma in stato di fermo perché aveva investito un ragazzo che era in ospedale; a dire dell’interlocutore, il danno provocato da mio figlio era ammontante a euro 25.000,00 ma, essendo la nostra una famiglia per bene, il nostro avvocato e l’avvocato del ragazzo si erano accordati per un risarcimento di euro 7.500,00; l’interlocutore mi riferiva che era stato lo stesso mio figlio a chiedere di contattarmi per procurare il denaro; a quel punto mi chiedeva di recarmi in banca a prelevare del denaro, raccomandandomi l’urgenza; credendo in ciò che mi avevano mi sono subito recata presso la mia banca ed ho prelevato il denaro; ricevevo diverse telefonate ed il sedicente avvocato <<Tizio>> mi chiedeva se avessi preso i soldi e a quanto ammontava il denaro; riferivo di aver preso euro 5.000,00; l’interlocutore mi esortava a sbrigarmi perchè l’avvocato era sotto casa; ho aperto il portone e ho trovato un giovane al quale ho consegnato i soldi. Dopo l’accaduto chiamavo mia nuora alla quale raccontavo i fatti e insieme a lei capivo di essere stata vittima di una truffa”.

Questo è lo stralcio di una delle tante denunce ricevute, praticamente identica alle altre.

Purtroppo le indagini non hanno permesso di risalire all’identità dei complici di Gente Pasquale ma grazie al riconoscimento da parte delle vittime, è stato possibile individuare l’odierno arrestato senza alcun dubbio. Di sicuro Gente aveva come complici alcuni soggetti rimasti ignoti e dimoranti in territori napoletano dove era stata organizzata una vera e propria centrale telefonica dalla quale quotidianamente partivano decine e decine di telefonate al fine di poter individuare la vittima. I malfattori fingevano una chiamata da parte di un avvocato con cognome comune nei luoghi dove operavano e poi chiamando le vittime per nome dopo averlo preso dall’elenco telefonico riuscivano ad ottenerne la fiducia.

Oltre al riconoscimento fotografico da parte delle vittime gli agenti della Polizia di Stato hanno raccolto numerosi altri indizi grazie a tecniche investigative sofisticate.

IDENITKIT DELLE VITTIME

Questo Ufficio rende noto a tutti il contenuto delle denunce e la foto del truffatore così da poter individuare altre vittime di questo truffatore e/o dei suoi complici.

Sembra quasi incredibile credere ad un sedicente avvocato che per telefono fa richieste di denaro ma proprio l’età avanzata e l’amore per i figli o nipoti ha spinto le anziane signore ad esaudire subito le richieste dei truffatori.

Le vittime sono quasi tutte donne, ultrasettantenni, registrate su elenchi telefonici, spesso sole in casa, madri e nonne.

LA CONCLUSIONE DELLE INDAGINI E LA CATTURA

La Procura della Repubblica di Ragusa, a seguito dell’informativa di reato redatta dalla Squadra Mobile, ha subito richiesto una misura cautelare a carico del pregiudicato e professionista truffatore Gente Pasquale. A fine novembre i poliziotti ricevevano l’ordinanza di custodia cautelare a carico di Gente Pasquale al quale il GIP contesta ben 6 capi di imputazione tra truffa e tentata truffa aggravata. Gli uomini della Squadra Mobile di Ragusa si sono messi subito in contatto con i colleghi di Napoli ma, così come immaginavano, il truffatore aveva anche un indirizzo falso come luogo di residenza pertanto venivano diramate le ricerche su tutto il territorio nazionale. Le ricerche sono terminate quando il “furbo” truffatore si presentava per effettuare una denuncia di smarrimento e dal controllo del nominativo scattava subito il mandato di cattura a suo carico.









POTENZIALI VITTIME

Il soggetto è sospettato di aver colpito in altre zone dell’intero territorio italiano pertanto è fondamentale divulgare la fotografia del truffatore così da permettere ad altre potenziali vittime di poter riconoscere l’autore del reato e di recarsi presso gli uffici della Polizia di Stato più vicini al luogo di residenza. Sarà poi cura dei poliziotti contattare la Squadra Mobile di Ragusa per un raccordo investigativo.

“La Polizia di Stato di Ragusa, ancora una volta grazie alla collaborazione fattiva delle vittime, ha potuto assicurare alla giustizia un pericoloso criminale pronto ad approfittare di anziane signore facendo temere un male immaginario”.

“Quando si ritiene di aver semplicemente un sospetto su chi richiede denaro o altre utilità, è necessario confrontarsi subito con parenti o direttamente con la Polizia di Stato. Nessun appartenente alle Forze di Polizia o alla classe forense potrebbe mai chiedere somme di denaro in caso di sinistro stradale”.

“E’ altresì importante istruire le persone anziane nel diffidare degli sconosciuti, purtroppo i criminali approfittano proprio della solitudine, facendo leva sugli affetti più cari dei nostri anziani pronti a tutto pur di andare in soccorso a figli e nipoti”.