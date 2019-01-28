RAGUSA: FURTO ALL’OSPEDALE,RUBATI TUTTI I FARMACI ANTITUMORALI
Un fatto inquietante si è verificato nell’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa, ignoti hanno rubato i farmaci antitumoraliIl furto è avvenuto nella notte tra venerdì e sabato, nel nuovo ospedale, sito...
Il furto è avvenuto nella notte tra venerdì e sabato, nel nuovo ospedale, sito in contrada Cisternazzi, alla periferia della città iblea, dove ancora non esiste un sistema di sorveglianza efficiente. I ladri hanno agito all’interno della farmacia ospedaliera, dove hanno fatto razzia di un ingente quantità di medicinali antiblastici, antitumorali molto costosi, che in Italia sono forniti dal sistema sanitario nazionale, ma che all’estero vengono venduti nel mercato libero e a prezzi elevatissimi.
Da qui l’ipotesi degli inquirenti che qualcuno possa averli rubati per rivenderli all’estero. Nell’ultimo anno infatti due furti simili sono stati portati a termine in danno degli ospedali di Modica e Vittoria.