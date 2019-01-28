RAGUSA: FURTO ALL’OSPEDALE,RUBATI TUTTI I FARMACI ANTITUMORALI

Un fatto inquietante si è verificato nell’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa, ignoti hanno rubato i farmaci antitumoraliIl furto è avvenuto nella notte tra venerdì e sabato, nel nuovo ospedale, sito...

A cura di Redazione 28 gennaio 2019 14:20

