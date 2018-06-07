RAGUSA: Vasto incendio vicino al Club Med, evacuate 700 persone

Un incendio si è sviluppato nella zona dell'antica città-stato di Kamarina, una riserva del Ragusano, dove insistono tra l'altro un paio di villaggio turistici: il Club Med e l'ex Kastalia.L'incendio...

Un incendio si è sviluppato nella zona dell'antica città-stato di Kamarina, una riserva del Ragusano, dove insistono tra l'altro un paio di villaggio turistici: il Club Med e l'ex Kastalia.

L'incendio è alimentato dal forte vento di scirocco che non aiuta l'opera dei numerosi vigili del fuoco intervenuti.

All'opera anche un elicottero dei pompieri di Catania ed è stato chiesto l'intervento anche dei Canadair.

Per motivi precauzionali si sta procedendo a evacuare gli ospiti del Club Med e dell'intero sito. Molti turisti sono andati in spiaggia per mettersi la riparo.

(ANSA)