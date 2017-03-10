Rai trasmissione Kilimangiaro , "Il Borgo dei Borghi" visita Castiglione di Sicilia Castiglione di Sicilia

Appuntamento domenica su Rai 3 alle 16.20

Appuntamento la domenica pomeriggio con il Kilimangiaro, il programma di Rai3 diventato punto di riferimento di conoscenza, esperienza e cultura del viaggio e, più in generale, del mondo e dei suoi protagonisti. In studio con Camila Raznovich si alterneranno esperti e viaggiatori che porteranno in dote le loro esperienze e le loro suggestioni.

Nella puntata di domenica 12 marzo “Il Borgo dei Borghi” visita Castiglione di Sicilia, in provincia di Catania, un borgo medievale tra l’Etna e il fiume Alcantara, incastonato tra boschi e querceti, noccioleti e vigneti. Un borgo strategico, ambito nel corso dei secoli, dominato dal Castello di Lauria, oggi sede dell’enoteca regionale per la Sicilia Orientale, caratterizzato da vicoli, palazzi nobiliari e chiese monumentali, come la Basilica, la chiesa di San Pietro e Paolo e quella di Sant’Antonio, oggi museo di arte sacra.

Le telecamere del Kilimangiaro, registrato ad ottobre, sono andate alla scoperta dei vigneti che caratterizzano il territorio circostante il borgo e della Cuba bizantina, la cappella di Santa Domenica costruita prima dell’anno mille. Spazio, infine, alle prelibatezze locali con il piatto tipico del borgo: le tagliatelle ai sapori dell’Etna con nocciole, pancetta, miele e tante sorprese.

Sono sempre più vicine le votazioni per eleggere anche quest’anno “Il Borgo dei Borghi”. Da domenica 12 marzo fino al 2 aprile è possibile votare on line il borgo preferito sul sito www.kilimangiaro.rai.it. La Sicilia dei Borghi si prepara: obiettivo vincere. Il programma inizia alle ore 15 circa ma la messa in onda del reportage su Castiglione dovrebbe avvenire intorno alle ore 16.20 circa ha comunicato la RAI.