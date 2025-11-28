Raid notturno a Paternò: assalto a due tabaccherie, caccia ai ladri in scooter

PATERNÒ (CT) – Una notte movimentata quella appena trascorsa in città, segnata da un doppio tentativo di furto ai danni di due attività locali. Nel mirino di due malviventi, entrati in azione con il v...

PATERNÒ (CT) – Una notte movimentata quella appena trascorsa in città, segnata da un doppio tentativo di furto ai danni di due attività locali. Nel mirino di due malviventi, entrati in azione con il volto travisato e a bordo di uno scooter, sono finiti i distributori automatici di sigarette.

La dinamica Secondo le prime ricostruzioni, il raid è scattato intorno alle 00:45. I due hanno tentato di forzare il distributore di una tabaccheria nella centrale via Vittorio Emanuele, ma l'effrazione non è andata a buon fine e i ladri sono fuggiti a mani vuote.

Non scoraggiati dal primo fallimento, i malviventi si sono spostati rapidamente verso la zona dell’Ospedale cittadino. Qui hanno preso di mira una seconda tabaccheria: questa volta l'azione è riuscita.

I ladri hanno scassinato il distributore portando via contanti e prodotti da tabacco. L’ammontare del bottino è ancora in fase di quantificazione da parte dei titolari.

Le indagini Sul posto sono intervenuti immediatamente i Carabinieri della Compagnia di Paternò. I militari hanno eseguito i rilievi tecnici e acquisito i filmati delle telecamere di videosorveglianza della zona, elementi che potrebbero rivelarsi decisivi per identificare gli autori del doppio assalto e il mezzo utilizzato per la fuga.