Rallentamenti sulla SS121 a Misterbianco: auto in panne dopo lo svincolo di Motta
Misterbianco, 29 MAGGIO 2025 – Disagi al traffico nel pomeriggio di oggi lungo la Superstrada 121, nel tratto compreso tra lo svincolo di Motta/Misterbianco e la direzione Catania.Fortunatamente non s...
Misterbianco, 29 MAGGIO 2025 – Disagi al traffico nel pomeriggio di oggi lungo la Superstrada 121, nel tratto compreso tra lo svincolo di Motta/Misterbianco e la direzione Catania.
Fortunatamente non si tratta di un incidente, ma di un guasto meccanico a un'autovettura che si è fermata sulla corsia di marcia.
Il mezzo, attualmente in attesa di rimozione, sta ostacolando il regolare flusso veicolare, causando rallentamenti e code nel tratto interessato.
I disagi potrebbero protrarsi fino alla completa rimozione del veicolo.
Si raccomanda agli automobilisti di prestare la massima attenzione in prossimità dell’area e, se possibile, di scegliere percorsi alternativi per evitare ulteriori ritardi.
Un ringraziamento a Marcello per la segnalazione.