95047

RALLENTAMENTI SULLA SS121 PER LAVORI

Fortunatamente non si tratta di nessun incidente stradale.Disagi e code questa mattina sulla ss121,  si registrano infatti rallentamenti a causa della chiusura della corsia di sorpasso, per consentire...

A cura di Redazione Redazione
17 settembre 2020 08:38
RALLENTAMENTI SULLA SS121 PER LAVORI -
News
Condividi

Fortunatamente non si tratta di nessun incidente stradale.

Disagi e code questa mattina sulla ss121,  si registrano infatti rallentamenti a causa della chiusura della corsia di sorpasso, per consentire l'esecuzione della sistemazione del guard rail. I mezzi viaggiano a passo d'uomo, con conseguenti disagi per chi deve raggiungere Catania.

I lavori sono nei pressi dello svincolo del centro commerciale , ma la coda inizia circa 1 km prima

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047