RALLENTAMENTI SULLA SS121 PER LAVORI
A cura di Redazione
17 settembre 2020 08:38
Fortunatamente non si tratta di nessun incidente stradale.
Disagi e code questa mattina sulla ss121, si registrano infatti rallentamenti a causa della chiusura della corsia di sorpasso, per consentire l'esecuzione della sistemazione del guard rail. I mezzi viaggiano a passo d'uomo, con conseguenti disagi per chi deve raggiungere Catania.
I lavori sono nei pressi dello svincolo del centro commerciale , ma la coda inizia circa 1 km prima