RAMACCA: Autolavaggio “convertito” in piantagione di canapa indiana: proprietario in manette

I Carabinieri della locale Stazione, coadiuvati dai militari della Compagnia d’Intervento Operativo del XII° Reggimento Carabinieri Sicilia, hanno arrestato nella flagranza un 34enne del posto, poiché...

I Carabinieri della locale Stazione, coadiuvati dai militari della Compagnia d’Intervento Operativo del XII° Reggimento Carabinieri Sicilia, hanno arrestato nella flagranza un 34enne del posto, poiché ritenuto responsabile di produzione illecita di sostanze stupefacenti.

L’uomo si era creato un’ottima copertura trasformando uno dei locali dell’autolavaggio di via Martin Luther King in un serra adibita alla coltivazione di canapa indiana indoor attrezzata con tanto di impianti di illuminazione, aerazione, deumidificazione e irrigazione.







È quanto scoperto ieri sera dai carabinieri nell’ambito di una distinta attività di contrasto al traffico ed allo spaccio di sostanze stupefacenti, che ha registrato il sequestro di circa 60 piante di canapa indiana – dall’altezza variabile tra gli uno e i due metri – già in avanzato stato di m﻿aturazione, nonché di diverso materiale comunemente utilizzato dagli spacciatori per confezionare le dosi di stupefacente da porre in commercio.

L’arrestato, assolte le formalità di rito, è stato associato al carcere di Caltagirone.﻿