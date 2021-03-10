RAMACCA. BECCATO SUL CICLOMOTORE RUBATO A CATANIA: DENUNCIATO

I Carabinieri della Stazione di Ramacca hanno denunciato un romeno di 42 anni, domiciliato a Ramacca, poiché ritenuto responsabile di ricettazione.I militari, impegnati in un posto di controllo sulla...

I militari, impegnati in un posto di controllo sulla S.P. 209/II, hanno imposto l’alt ad un ciclomotore SH 50 condotto dall’uomo, notando immediatamente che lo stesso era privo di targa. Nell’approfondire il controllo tramite l’interrogazione della banca dati, gli operanti hanno appurato che il mezzo era stato rubato a Catania lo scorso 11 novembre.

Il ciclomotore, in attesa della restituzione all’avente diritto, è stato posto sotto sequestro.