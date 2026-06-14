🔴 Ramacca, blitz nei pub: scoperti 8 lavoratori in nero, quattro in ogni locale

Controlli congiunti di Carabinieri, Nas, Guardia di Finanza e Vigili del Fuoco. Accertate anche presunte violazioni amministrative e igienico-sanitarie.

I Carabinieri della stazione di Ramacca unitamente ai colleghi del Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Catania, a personale della Guardia di Finanza di Caltagirone e dei Vigili del Fuoco di Catania hanno effettuato dei controlli congiunti finalizzati alla verifica del possesso dei requisiti di sicurezza dei pubblici esercizi e del rispetto delle normative in materia giuslavorativa, presso alcuni pubblici esercizi.

Al termine dell’ispezione effettuata presso un pub i Carabinieri hanno accertato che la titolare, una 62enne del posto, aveva impiegato nella sua attività commerciale 4 lavoratori in modo irregolare.

La donna è stata inoltre ritenuta responsabile di violazioni di carattere amministrativo e igienico sanitario.

Analogamente, gli esiti degli accertamenti svolti presso un altro pub hanno evidenziato come il titolare, un 38enne del posto, avesse impiegato 4 lavoratori in maniera irregolare. Anche gli è stato ritenuto responsabile di violazioni amministrative e igienico sanitarie.

Le sanzioni per entrambi i titolari saranno elevate al termine di ulteriori accertamenti.