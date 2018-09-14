RAMACCA: COLTIVAVA MARIJUANA A CASA, ARRESTATO

Ieri mattina i Carabinieri della Stazione di Ramacca hanno arrestato il 27enne CAMELIA Gaetano Giuseppe, pregiudicato del posto, per produzione e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio...

I militari insospettiti dallo strano viavai verso quell’abitazione dove viveva l’uomo sottoposto al regime di detenzione domiciliare, hanno proceduto ad un’accurata perquisizione e rinvenivano 11 piante di sostanza stupefacente del tipo marijuana di altezza tra i 7 ed i 90 cm accuratamente occultate in un terrazzino non visibile dalla strada, tre dosi dello stesso stupefacente ed un tritaerba.

L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato tradotto presso la casa circondariale di Caltagirone, come disposto dall’A.G..