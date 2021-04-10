RAMACCA. COPPIA CONVIVENTE SPACCIAVA IN CASA: ARRESTATI

I Carabinieri della Stazione di Ramacca unitamente a quelli del Nucleo Operativo della Compagnia di Palagonia, hanno tratto in arresto in flagranza di reato un 28enne ed una 25enne del luogo, poiché e...

I Carabinieri della Stazione di Ramacca unitamente a quelli del Nucleo Operativo della Compagnia di Palagonia, hanno tratto in arresto in flagranza di reato un 28enne ed una 25enne del luogo, poiché entrambi ritenuti responsabili di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacenti.

Nello specifico i militari, a seguito di attività info-investigativa, avevano appreso che i due giovani gestivano una fiorente attività di spaccio presso la propria abitazione, presso la quale erano soliti ricevere gli acquirenti.

Dopo aver osservato varie cessioni di droga i carabinieri hanno deciso di intervenire sfruttando l’accesso all’interno dell’abitazione di un ulteriore cliente che è stato trovato in possesso di due dosi di marijuana, motivo per il quale è stato poi segnalato alla competente Prefettura quale assuntore di sostante stupefacenti.

Dopo l’accesso dei militari la ragazza, che si trovava al piano superiore dell’abitazione, ha tentato di disfarsi di una busta contenente 95 gr. di sostanza stupefacente di tipo marijuana utilizzando il water che, però, è stata recuperata e sequestrata.

L’ulteriore attività di perquisizione ha permesso di rinvenire e sottoporre a sequestro un bilancino di precisione, il necessario materiale per il confezionamento della sostanza stupefacente, nonché la cospicua somma di 1985,00 euro, ritenuti provento dell’attività illecita.

Al termine delle formalità di rito i giovani sono stati ristretti presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari, in attesa delle determinazioni dell’Autorità Giudiziaria.