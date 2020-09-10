RAMACCA: DIVIETO DI FUNERALI PUBBLICI PER PREGIUDICATO DI MAFIA

Il Questore di Catania, ha adottato il provvedimento di divieto di funerali pubblici per CONTI Calogero, classe 1925, pluripregiudicato per associazione a delinquere di stampo mafioso e con elevato pr...

Il Questore di Catania, ha adottato il provvedimento di divieto di funerali pubblici per CONTI Calogero, classe 1925, pluripregiudicato per associazione a delinquere di stampo mafioso e con elevato profilo criminale, deceduto per cause naturali, nella giornata del 4 settembre scorso.

Con lo stesso provvedimento l’Autorità di P.S. ha disposto che le esequie avvenissero il 5 settembre alle ore 11,00, in forma privata, presso la chiesa San Giuseppe di Ramacca (CT), senza corteo o manifestazioni esterne di alcun tipo.

Il CONTI è stato diverse volte colpito da provvedimenti giudiziari e condannato per gravi reati, segnatamente associazione a delinquere di stampo mafioso.

Il provvedimento nasce dall’esigenze di tutela dell’ordine e alla sicurezza pubblica che potrebbero essere turbate da azioni di cordoglio in forma eclatanti.

Il funerale si è svolto nel comune di Ramacca (CT), ove è stato predisposto un servizio di osservazione affidato alle competenze dei Carabinieri del luogo allo scopo di verificare l’osservanza del divieto del Questore.