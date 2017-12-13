RAMACCA: Due donne uccise in casa, forse rapina
13 dicembre 2017 17:59
Due anziane donne sono state uccise nella loro abitazione di Ramacca, nel Catanese.
Secondo una prima ricostruzione sarebbero state picchiate e accoltellate durante un tentativo di rapina. Sul posto sono presenti i carabinieri a cui la Procura di Caltagirone ha delegato le indagini.
(ANSA)