RAMACCA: Due donne uccise in casa, forse rapina

Due anziane donne sono state uccise nella loro abitazione di Ramacca, nel Catanese.Secondo una prima ricostruzione sarebbero state picchiate e accoltellate durante un tentativo di rapina. Sul posto so...

13 dicembre 2017 17:59
Due anziane donne sono state uccise nella loro abitazione di Ramacca, nel Catanese.

Secondo una prima ricostruzione sarebbero state picchiate e accoltellate durante un tentativo di rapina. Sul posto sono presenti i carabinieri a cui la Procura di Caltagirone ha delegato le indagini.

(ANSA)

