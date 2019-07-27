RAMACCA. FERMATI CINQUE SOGGETTI PRONTI A RUBARE ATTREZZATURE AGRICOLE E PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI.

Nei giorni scorsi sono continuati i servizi di prevenzione e vigilanza – disposti anche alla luce di quanto convenuto in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la sicurezza Pubblica – finalizzati...

Nei giorni scorsi sono continuati i servizi di prevenzione e vigilanza – disposti anche alla luce di quanto convenuto in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la sicurezza Pubblica – finalizzati al contrasto dei furti di attrezzature agricole e prodotti ortofrutticoli che colpiscono le aree rurali della provincia soprattutto nel periodo estivo.

In particolare, i Carabinieri della Stazione di Ramacca e del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Palagonia hanno fermato due autovetture sospette in transito sulla SP74/II (non lontano da un campo coltivato a meloni), con a bordo complessivamente cinque soggetti, risultati essere tutti catanesi con precedenti specifici per furto.

Dal controllo delle predette autovetture, i Carabinieri hanno potuto verificare che le stesse, sprovviste di copertura assicurativa, erano state “preparate” per il trasporto di carichi pesanti attraverso la sostituzione delle sospensioni posteriori con altre più alte e rinforzate, nonché attrezzate con alcuni sacchi artigianali di grandi dimensioni idonei alla raccolta di prodotti ortofrutticoli.

I veicoli sono stati sequestrati mentre per i 5 soggetti è stata proposta l’irrogazione del foglio di via obbligatorio dal comune di Ramacca.