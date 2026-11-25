RAMACCA, FERMATO SULLA SS 417 CON LA DROGA: ARRESTATO 53ENNE, SEQUESTRATI OLTRE 2 KG

I Carabinieri della Compagnia di Palagonia hanno sequestrato hashish, cocaina e marijuana durante un controllo stradale e una successiva perquisizione domiciliare. Il 53enne è stato sottoposto agli arresti domiciliari.

La presenza costante dei Carabinieri sulle principali arterie stradali del territorio si conferma un presidio fondamentale per la sicurezza dei cittadini e un efficace strumento di contrasto alla criminalità. Proprio durante uno dei quotidiani servizi di controllo, i militari della Compagnia di Palagonia hanno intercettato un presunto pusher, sequestrando diverse confezioni di hashish, cocaina e marijuana.

Per un 53enne del posto è scattato l’arresto da parte dei Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Palagonia per “detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio”, sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale.

L’attività si è sviluppata durante un servizio sulla SS 417, nel comune di Ramacca, dove i militari hanno fermato un’autovettura per un accertamento di routine, identificando a bordo un 53enne, già gravato da pregresse vicende giudiziarie.

Il comportamento del conducente, apparso da subito nervoso e insofferente, ha insospettito gli operanti, che hanno proceduto alla perquisizione del veicolo.

Nel corso delle verifiche, i Carabinieri hanno recuperato 15 panetti di hashish, per un peso complessivo di 1,5 kg.

I Carabinieri hanno ampliato il raggio delle verifiche e, con il supporto di altri equipaggi, le attività sono state estese all’abitazione dell’uomo.

La perquisizione domiciliare ha consentito di rinvenire un ulteriore quantitativo di droga, pari a mezzo chilo di cocaina e 225 grammi di marijuana.

Il 53enne è stato arrestato e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, ferma restando la presunzione di innocenza fino a condanna definitiva.

La droga sequestrata sarà sottoposta ai successivi accertamenti tecnici di laboratorio.