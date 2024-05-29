RAMACCA. GRAVISSIMO INCIDENTE SULLA SS 417 SCONTRO TRA DUE AUTO, UN MORTO

A causa di un incidente frontale tra due automobili, la strada statale 417 “Di Caltagirone” è stata chiusa in entrambe le direzioni all’altezza di Ramacca.L’impatto ha causato la morte di una persona....

A causa di un incidente frontale tra due automobili, la strada statale 417 “Di Caltagirone” è stata chiusa in entrambe le direzioni all’altezza di Ramacca.

L’impatto ha causato la morte di una persona.

Non si conoscono al momento le generalità della vittima.

Attualmente, il traffico è deviato sulla viabilità locale.

Sul luogo dell’incidente sono presenti le squadre dell’Anas e le Forze dell’Ordine, impegnate nella gestione del traffico in condizioni di massima sicurezza e nel ripristino della normale circolazione il più rapidamente possibile.

