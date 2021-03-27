RAMACCA. IN POCHI MINUTI SI TRASFORMA DA LADRO-RICETTATORE A SPACCIATORE

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Palagonia hanno arrestato nella flagranza il 31enne Giuseppe CONTI di Ramacca, poiché ritenuto responsabile di detenzione finalizzata allo spacc...

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Palagonia hanno arrestato nella flagranza il 31enne Giuseppe CONTI di Ramacca, poiché ritenuto responsabile di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti e ricettazione.

L’equipaggio della gazzella, impegnato nel controllo del territorio, avendo ricevuto per radio la nota della centrale operativa circa un furto di diverso materiale perpetrato poco prima all’interno di un edificio comunale di Ramacca, già adibito a scuola (I.C. Ottavio Gravina De Cruyllas di via Cappuccini 164), ha imposto l’alt sulla S.S. 228 all’autovettura condotta dall’odierno arrestato che trasportava due termosifoni in alluminio rubati proprio all’interno della scuola.

I militari, nell’intento di trovare altro materiale di provenienza furtiva, hanno perquisito immediatamente l’abitazione dell’uomo dove, invece, è stata rinvenuta e sequestrata una busta di plastica contenente circa 300 grammi di marijuana, ch’era stata occultata in camera da letto. La refurtiva è stata restituita agli aventi diritto, mentre l’arrestato, assolte le formalità, è stato relegato agli arresti domiciliari.