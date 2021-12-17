RAMACCA. INSULTA E MINACCIA I MILITARI CHE STANNO SOCCORRENDO I FERITI: DENUNCIATO

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Palagonia, in Ramacca, hanno denunciato un 28enne del posto perché ritenuto responsabile di minaccia ed oltraggio a pubblico ufficiale.Verrebbe...

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Palagonia, in Ramacca, hanno denunciato un 28enne del posto perché ritenuto responsabile di minaccia ed oltraggio a pubblico ufficiale.

Verrebbe da pensare che sia impossibile che potesse accadere anche questo ma, invece, è ciò che è accaduto ai militari impegnati nel soccorso di feriti a seguito di un incidente stradale.

La pattuglia, infatti, stava svolgendo un servizio di perlustrazione lungo la SP 25/I nel comune di Ramacca quando alle 14.10, in prossimità del centro abitato e vicino ad una stazione di servizio, si è purtroppo imbattuta in un incidente stradale che aveva coinvolto due veicoli e provocato il ferimento di due persone.

Immediatamente i militari si sono prodigati a prestare dapprima soccorso alle persone facendo intervenire anche personale del 118, quindi di dono attivati per il rilevamento planimetrico e per garantire la viabilità agli altri utenti della strada.

Soltanto dopo qualche minuto però un ramacchese di 35, a bordo della sua Lancia Delta, è piombato a gran velocità rischiando di travolgere i militari che stavano prodigandosi nell’attività, tanto che uno dei due gli ha saggiamente consigliato un’andatura adeguata al contesto e rispettosa del codice della strada.

Mai “affronto” fu più tagliente per il 35enne che ha inspiegabilmente cominciato ad inveire insultando i Carabinieri i quali, mantenendo un invidiabile aplomb, lo hanno invitato a mantenere un “contegno”.

Esortazione che però non è stata per niente raccolta dallo scalmanato che invece, agli insulti, ha aggiunto anche le minacce che hanno portato i militari a denunciarlo all’autorità giudiziaria.