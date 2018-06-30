RAMACCA: Intimidiva imprenditori per tentativo di estorsione: arrestato

I carabinieri della Stazione di Ramacca hanno arrestato il 33enne Felice Cicero del posto, in esecuzione di un ordine per la carcerazione emesso dal Tribunale di Catania.

Insieme ad altri complici mise in atto tentativi di estorsione nonché atti minatori nei confronti del titolare di una società preposta allo smaltimento e recupero di rifiuti organici con sede in Ramacca e di altri imprenditori di Castel di Iudica, reati posti in essere tra il 5 agosto e il 18 ottobre del 2012.

Già condannato dai giudici per quei reati dovrà scontare una pena residua equivalente ad anni 1, mesi 5 e giorni 18 di reclusione. L’arrestato, assolte le formalità di rito, è stato posto in regime di detenzione domiciliare.