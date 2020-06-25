RAMACCA: MINORENNI ASSALGONO ESERCIZIO COMMERCIALE, ARRESTATI

I Carabinieri della Stazione di Ramacca, coadiuvati dai colleghi del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Palagonia, hanno arrestato nella flagranza un 15enne di Catania e un 16enne di Is...

I Carabinieri della Stazione di Ramacca, coadiuvati dai colleghi del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Palagonia, hanno arrestato nella flagranza un 15enne di Catania e un 16enne di Ispica (RG), poiché ritenuti responsabili del concorso in tentata rapina aggravata.

Entrambi collocati in comunità per pregressi reati contro il patrimonio, si sono organizzati per un assalto ad un negozio di generi alimentari di via Michelangelo Buonarroti.

Lasciata la comunità senza autorizzazione, al calar della sera, si sono recati nei pressi dell’obiettivo e armati di coltello e con il volto coperto da passamontagna hanno deciso di farvi irruzione e, sotto la minaccia dell’arma, hanno reclamato la consegna dell’incasso.

Azione non portata a termine solo per il fortuito arrivo nel negozio di un cliente che, inconsapevolmente, ha generato nei due giovani malviventi un attimo di esitazione che li ha indotti a fuggire.

La telefonata ai carabinieri della locale Stazione ed il loro intervento immediato sul posto, ha consentito ai medesimi, dopo aver acquisto la descrizione dei malfattori, di organizzare una sorta di caccia all’uomo che si è conclusa in due distinte fasi: una avvenuta all’interno della comunità dove il 15enne aveva fatto rientro come se nulla fosse accaduto; minore che messo alle strette ha confessato la partecipazione alla tentata rapina, anche perché i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato gli indumenti utilizzati per commettere il reato; mentre il correo è stato scovato dai militari all’interno di un canale posto alle spalle della scuola media del paese.

Gli arrestati, assolte le formalità di rito, sono stati associati al centro di prima accoglienza per minorenni di Catania.