Ramacca, percorreva la SS417 da Catania verso Caltagirone: 18enne fermato con cocaina negli slip e 1500 euro

“Incappa” in un controllo dei Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Palagonia e, sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, viene denunciato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Il giovanissimo pusher 18enne, che nonostante la sua giovane età era già una vecchia conoscenza dei Carabinieri per le sue specifiche pregresse vicende giudiziarie, è stato fermato dai militari mentre, insieme ad altri 4 giovani di età compresa tra i 15 ed i 20 anni, viaggiava come passeggero sul sedile posteriore di un’utilitaria.

L’attenzione dei Carabinieri è stata attirata da quell’autovettura che, a notte fonda, erano circa le 03.00 infatti, percorreva nel territorio di Ramacca la SS. 417 con direzione di marcia da Catania verso Caltagirone.

I militari dell’Arma si sono così accostati al veicolo, intimando l’alt al conducente e procedendo al controllo di tutti gli occupanti. Tuttavia, lo strano comportamento del 18enne che, a differenza del resto della comitiva, mostrava un immotivato nervosismo, li ha indotti ad approfondire il controllo proprio sul giovane.

Il motivo della sua “tensione”, invero, era nascosto all’interno dei suoi slip dove, in tutta fretta, aveva tentato di nascondere ai Carabinieri alcuni grammi di cocaina, una dose della stessa sostanza stupefacente già confezionata per la vendita in un involucro di carta, nonché l’immancabile bilancino di precisione.

Il giovane, inoltre, è stato trovato in possesso della somma di 1500,00 euro della quale, guarda caso, non ha saputo dare ai militari una spiegazione in merito alla provenienza di quel denaro.

Per questo motivo, il pusher è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria e droga e denaro sono stati sequestrati.