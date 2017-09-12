RAMACCA: RUBA DENTRO IL MUNICIPIO, ARRESTATO 32ENNE

I Carabinieri della Stazione di Ramacca unitamente a personale della locale Polizia Municipale hanno arrestato nella flagranza OGLIALORO Francesco 32enne del luogo, Sorvegliato Speciale di Pubblica Si...

I Carabinieri della Stazione di Ramacca unitamente a personale della locale Polizia Municipale hanno arrestato nella flagranza OGLIALORO Francesco 32enne del luogo, Sorvegliato Speciale di Pubblica Sicurezza, per furto aggravato, porto illegale di arma da taglio e violazione degli obblighi della Sorveglianza Speciale.

Ieri mattinata, l’uomo si è introdotto furtivamente all’interno del Comune di Ramacca ed ha asportato da alcuni uffici, mettendoli soqquadro e danneggiandone gli arredamenti, un orologio ed una spilla in oro e la somma in contante di 20 euro.

La sua presenza, però, è stata notata subito da personale della Polizia Municipale che unitamente ai Carabinieri della locale Stazione, immediatamente allertati, sono intervenuti bloccando l’uomo.

Il fermato è stato trovato in possesso di un coltello di genere proibito. Inoltre gli operanti addosso al fermato hanno recuperato l’orologio e la spilla in oro ed in denaro rubato, che sono stati restituiti ai legittimi proprietari.

I danni arrecati ammontano a 1000 euro circa.

L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato associato nel carcere di Piazza Lanza.