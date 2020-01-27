RAMACCA: RUBAVA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA PER ”ILLUMINARE” LA PROPRIA AZIENDA
I Carabinieri della Stazione di Ramacca, coadiuvati dai colleghi dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Sicilia, hanno arrestato nella flagranza il 33enne Agatino PELLEGRINO del posto, poiché ritenu...
I Carabinieri della Stazione di Ramacca, coadiuvati dai colleghi dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Sicilia, hanno
I militari, grazie anche all’intervento sul posto di una squadra di tecnici dell’Enel, hanno accertato come l’uomo, titolare di un’azienda zootecnica ubicata in contrada Sant’Antonino, agro del comune di Ramacca, avesse allacciato il contatore posto al servizio dell’azienda alla rete elettrica pubblica utilizzando un cavo di ben 120 metri.
Il danno economico, stimato dal personale dell’ente erogante il servizio, ammonta a circa 8.000 euro.