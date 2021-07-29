AGGIORNAMENTONello scontro avvenuto nella giornata di oggi, 29 Luglio 2021 tra una Dacia ed una Fiat Punto sulla strada statale 288 “Di Aidone in territorio di Ramacca , ha perdere la vita è stata un...

AGGIORNAMENTO

Nello scontro avvenuto nella giornata di oggi, 29 Luglio 2021 tra una Dacia ed una Fiat Punto sulla strada statale 288 “Di Aidone in territorio di Ramacca , ha perdere la vita è stata un 76 di Castel di Judica che viaggiava a bordo della Fiat Punto,

Ferite, fortunatamente non gravi per la conducente della Dacia, una donna di 45 anni.

RAMACCA: SCONTRO TRA DUE AUTO SULLA SS288, MORTO 76 ENNE

La strada statale 288 “Di Aidone” è provvisoriamente chiusa in prossimità del km 11, a Ramacca (CT), a causa di un incidente.

Per cause in corso di accertamento, due autovetture sono entrate in collisione e, nell'impatto, una persona è rimasta ferita e un’altra ha perso la vita.

Al momento non note le generalità del deceduto.

Sul posto i soccorsi.

Il personale di Anas è sul posto per la gestione della viabilità, provvisoriamente deviata su strade secondarie segnalate in loco, e per il ripristino della circolazione nel più breve tempo possibile.

Il personale di Anas è sul posto per la gestione della viabilità, provvisoriamente deviata su strade secondarie segnalate in loco, e per il ripristino della circolazione nel più breve tempo possibile.