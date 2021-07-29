RAMACCA: SCONTRO TRA DUE AUTO SULLA SS288, MORTO 76 ENNE
AGGIORNAMENTONello scontro avvenuto nella giornata di oggi, 29 Luglio 2021 tra una Dacia ed una Fiat Punto sulla strada statale 288 “Di Aidone in territorio di Ramacca , ha perdere la vita è stata un...
Nello scontro avvenuto nella giornata di oggi, 29 Luglio 2021 tra una Dacia ed una Fiat Punto sulla strada statale 288 “Di Aidone in territorio di Ramacca , ha perdere la vita è stata un 76 di Castel di Judica che viaggiava a bordo della Fiat Punto,
Ferite, fortunatamente non gravi per la conducente della Dacia, una donna di 45 anni.
La strada statale 288 “Di Aidone” è provvisoriamente chiusa in prossimità del km 11, a Ramacca (CT), a causa di un incidente.
Per cause in corso di accertamento, due autovetture sono entrate in collisione e, nell'impatto, una persona è rimasta ferita e un’altra ha perso la vita.
Al momento non note le generalità del deceduto.
Sul posto i soccorsi.
Il personale di Anas è sul posto per la gestione della viabilità, provvisoriamente deviata su strade secondarie segnalate in loco, e per il ripristino della circolazione nel più breve tempo possibile.
