RAMACCA: SI RIPRENDONO MENTRE BRUCIANO AUTO, DENUNCIATI

I Carabinieri della Stazione di Ramacca hanno denunciato due minorenni, di 14 e 15 anni, perché ritenuti responsabili di danneggiamento seguito da incendio in concorso.

I fatti risalgono allo scorso 12 gennaio allorché un incendio, inizialmente ritenuto di natura accidentale, aveva distrutto l’autovettura di una 40enne ramacchese.

L’attività info investigativa svolta dall’Arma locale, però, aveva portato i militari ad esternare alcune perplessità all’Autorità Giudiziaria che, convenendo con esse, ha disposto l’effettuazione di approfondimenti d’indagine che poi, invero, hanno effettivamente consentito di risalire ai due giovani ponendoli di fronte alle loro responsabilità penali.

I militari hanno infatti eseguito una perquisizione domiciliare, nelle rispettive abitazioni dei due ragazzi, che ha loro addirittura consentito di acquisire uno smartphone sulla cui memoria era presente un video, realizzato dai due minorenni, che li ritraeva durante l’azione incendiaria, nonché di trovare gli stessi indumenti da essi indossati in quell’evento.

La motivazione del gesto, non ancora del tutto chiara, sarebbe stata generata da pregressi dissapori esistenti tra il figlio della vittima ed i due denunciati. (g/t)