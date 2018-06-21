RAMACCA: Sorvegliato viola l’obbligo di soggiorno, fermato e arrestato
I Carabinieri della Compagnia di Palagonia hanno arrestato nella flagranza il 30enne Salvatore PAVONE di Caltagirone, poiché ritenuto responsabile della violazione delle prescrizioni imposte dalla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno.
Durante un posto di controllo attivato l’ungo la S.S. 417 Catania – Gela (agro di Ramacca) una pattuglia del Nucleo Radiomobile l’altra notte ha imposto l’alt all’autovettura condotta dal sorvegliato il quale, previo controllo in banca dati, è risultato essere sottoposto alla misura preventiva con l’obbligo di soggiorno nel comune di residenza.
L’arrestato, assolte le formalità di rito, è stato relegato agli arresti domiciliari.