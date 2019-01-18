RAMACCA: VEDE I CC E LANCIA LA DROGA DAL FINESTRINO, ARRESTATO

I Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato nella flagranza il 40enne Gianluca FAGONE di Palagonia, poiché ritenuto responsabile di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti...

I Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato nella flagranza il 40enne Gianluca FAGONE di Palagonia, poiché ritenuto responsabile di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.







L’uomo, alla guida di una Fiat Stilo, stava percorrendo la S.S. 417 Catania – Gela, quando una pattuglia della Stazione di Ramacca, impegnata in un servizio di controllo del territorio, gli ha imposto l’alt.

Questi, non potendo eludere il posto di controllo, ha tentato di disfarsi di due involucri di plastica lanciandoli fuori dal finestrino. Manovra non sfuggita agli occhi degli operanti, che hanno immeditatamente recuperato le due confezioni, contenenti 15 grammi di eroina e ammanettato il pusher.

L’arrestato, assolte le formalità di rito, è stato associato al carcere di Caltagirone.