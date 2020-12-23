95047

RANDAZZO: ALLA GUIDA CON LA MARIJUANA SOTTO LA MAGLIETTA, DUE ARRESTI ED UNA DENUNCIA.

A cura di Redazione Redazione
23 dicembre 2020 13:43
I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Randazzo (CT) hanno tratto in arresto in flagranza di reato una 22enne ed un 21enne e deferito in stato di libertà un minore, poiché ritenuti responsabili di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.
Nello specifico, i citati militari hanno proceduto ad effettuare un normale controllo all’autovettura guidata dalla ragazza. Non appena fermati, vistisi scoperti, i ragazzi hanno consegnato i 45,00 grammi di marijuana, che occultavano sotto la maglietta. La sostanza, sottoposta a sequestro, era suddivisa in 20 stecche dal peso di circa 2 grammi ognuna, pronte per essere cedute ad altre persone.

