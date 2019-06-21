RANDAZZO: ARRESTATI MENTRE TENTANO DI FUGGIRE CON LA CIRCUMETNEA

I Carabinieri della stazione Randazzo, coadiuvati da quelli del Nucleo Radiomobile della locale Compagnia, hanno arrestato nella flagranza il 29enne Mattia Rasano e il 26enne Lino Lavacca, entrambi de...

I Carabinieri della stazione Randazzo, coadiuvati da quelli del Nucleo Radiomobile della locale Compagnia, hanno arrestato nella flagranza il 29enne Mattia Rasano e il 26enne Lino Lavacca, entrambi del posto, poiché ritenuti responsabili di evasione.

Sono i due soggetti che lo scorso maggio erano stati arrestati mentre tentavano di rubare in piazza Municipio la Fiat Uno in uso ai servizi sociali del comune di Randazzo.

Finiti ai domiciliari, ieri pomeriggio sono stati riconosciuti ed ammanettati dai militari di pattuglia mentre erano intenti a salire a bordo del treno.

Come giustificazione, poco plausibile, hanno riferito ai militari che stavano recando in una città limitrofa per acquistare dei medicinali, non conoscendo a Randazzo alcuna farmacia che glieli avrebbe potuti fornire.

Gli arrestati, in attesa della direttissima, sono stati trattenuti in camera di sicurezza.