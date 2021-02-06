RANDAZZO: ASSEMBRATI DAVANTI AL BAR E SENZA MASCHERINE, SANZIONATI

I Carabinieri della Stazione di Randazzo, nell’ambito dei servizi finalizzati al contenimento della diffusione epidemica, hanno predisposto un’articolata serie di specifici controlli sul territorio.In...

I Carabinieri della Stazione di Randazzo, nell’ambito dei servizi finalizzati al contenimento della diffusione epidemica, hanno predisposto un’articolata serie di specifici controlli sul territorio.

In particolare, mentre transitavano nei pressi della piazza Vagliasindi, hanno notato un gruppo di 7 persone che erano assembrate dinnanzi l’ingresso di un bar senza, tra l’altro, aver adottato alcuna protezione individuale in barba alle più elementari norme di profilassi per il terribile virus.

Inevitabile, pertanto, la prevista sanzione amministrativa nei confronti dei presenti e del titolare del bar che, suo malgrado, non ha impedito la riunione davanti alla propria attività commerciale. (g/t)