RANDAZZO Randazzo, blitz dei Carabinieri in un allevamento: scoperti asini irregolari, multe salate

Controlli dei Carabinieri e del NAS nelle aziende agricole: irregolarità nella movimentazione degli animali. Multe fino a oltre 12mila euro.

I Carabinieri della Radiomobile della Compagnia di Randazzo e della locale stazione, unitamente ai colleghi del Nucleo Antisofisticazione e Sanità NAS di Catania e a personale dell’ASP di Catania e di Randazzo, hanno effettuato accessi ispettivi presso alcune aziende agricole ubicate nel territorio di Randazzo.

In tale contesto, avviate le attività di controllo con l’ispezione di un terreno di proprietà di un’impresa e la verifica dei capi di bestiame, sono emerse irregolarità nella gestione dell’attività.

In particolare, gli operanti hanno accertato che i titolari dell’azienda, un 52enne ed un 43enne, entrambi allevatori locali, esercitavano abusivamente la movimentazione di alcuni asini, senza le previste autorizzazioni.

Tale condotta ha fatto scattare una sanzione amministrativa il cui importo, compreso tra i 2.065 e i 12.394 euro, sarà successivamente stabilito dall’ASP.

Anomalie sono emerse anche nel documento ufficiale di accompagnamento dei capi di bestiame, dal quale non si è riusciti a tracciare i flussi degli animali e il motivo del trasporto. Sono in corso accertamenti, in materia sanitaria, da parte dei Carabinieri del NAS per l’eventuale elevazione di sanzioni pecuniarie.

L’operazione conferma l’attenzione costante dell’Arma dei Carabinieri nel contrasto ai fenomeni di illegalità e nella salvaguardia del territorio, con controlli mirati che proseguiranno anche nei prossimi giorni.