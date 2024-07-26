RANDAZZO, DUE MINORENNI CON COLTELLO E PASSAMONTAGNA TRA I NEGOZI DEL CENTRO: FERMATI DAI CARABINIERI

L’intensificazione dei servizi preventivi per un ancora più efficace controllo del territorio, come disposto dal piano di coordinamento del Comando Provinciale dei Carabinieri di Catania, ha consentit...

L’intensificazione dei servizi preventivi per un ancora più efficace controllo del territorio, come disposto dal piano di coordinamento del Comando Provinciale dei Carabinieri di Catania, ha consentito ai militari del Nucleo Operativo della Compagnia di Randazzo di denunciare un minore quattordicenne per porto di armi od oggetti atti ad offendere.

La pattuglia del Nucleo Operativo intorno alle 16, infatti, mentre stava svolgendo un servizio di controllo nel centro cittadino randazzese, ha “adocchiato” due giovanissimi, poi entrambi risultati essere quattordicenni, che, a bordo di una bici elettrica, si aggiravano tra gli esercizi commerciali della zona con un fare che ha insospettito i Carabinieri i quali, pertanto, li hanno fermati per una rapida verifica.

Nell’immediatezza i due ragazzi non hanno saputo fornire motivazione alle sollecitazioni dei Carabinieri in merito al loro strano comportamento, ancor più quando i militari hanno controllato il vano portaoggetti della bici, trovandovi all’interno un coltello a serramanico di 16 centimetri, alcuni utensili atti allo scasso e, soprattutto, un passamontagna con i fori per gli occhi e la bocca creati artigianalmente.

A complicare ancor più la situazione per uno dei due giovani, che già si era assunto la responsabilità della presenza di quanto rinvenuto dai Carabinieri, è stato il ritrovamento nelle sue tasche di una dose termosaldata di marijuana, tanto che anche l’altro ragazzo, prima ancora che i militari facessero altrettanto con lui, nella speranza di alleviare la propria posizione, ha spontaneamente fornito loro un’altra dose della stessa sostanza stupefacente che, alla stessa maniera, custodiva in tasca.

I due 14enni, quali “assuntori”, sono stati altresì segnalati alla Prefettura di Catania.