RANDAZZO: ERANO IN GIRO CON LE AUTO, SANZIONATI
La scorsa notte, in relazione alla gestione dell’emergenza covid-19, i Carabinieri della Stazione di Randazzo hanno eseguito un servizio mirato durante il quale hanno proceduto alla contestazione di 7 violazioni amministrative ai sensi dell’art. 4 D.L. 19/2020 ad altrettante persone.
Nella circostanza, sono state controllate, in due distinti luoghi della cittadina, due autovetture con a bordo un totale di 7 persone le quali, stante l’orario del controllo (ore 23:40 la prima autovettura e ore 00:30 la seconda), non rispettavano l’obbligo di permanere nella propria abitazione/domicilio dalle ore 22:00 alle ore 05:00 del giorno successivo.
Effettuate anche le perquisizioni personali e veicolari con esito negativo.